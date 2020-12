Sulla strada statale 87 “Sannitica” il traffico è provvisoriamente bloccato ,in entrambe le direzioni, per un incidente autonomo con perdita di carico avvenuto al km 221,180, nel territorio comunale di Termoli (CB). Il personale di Anas e la Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.