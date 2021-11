Camion perde il carico di sansa sulla Statale 87, disagi all’ingresso di Termoli

Disagi alla circolazione nella prima mattinata di oggi, 4 novembre, a causa di un camion che ha perso il suo carico di sansa sulla Statale 87 all’altezza dell’ingresso di Termoli. Tutto è accaduto in una frazione di secondi con la strada che si è riempita improvvisamente di materiale. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di pulitura da parte del personale dell’Anas e dopo è stata regolarmente riaperta al traffico. Come si può vedere dalle foto la sansa aveva ricoperto totalmente la carreggiata per circa un chilometro.