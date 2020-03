Camion contro un muretto, Vigili del fuoco in azione per evitare fuga di gas

REDAZIONE

Ha urtato un muretto mentre era in manovra per scaricare la merce al supermercato Dok del capoluogo in via 24 maggio. L’episodio è avvenuto questa mattina, mercoledi 4 marzo, mentre il camion era in manovra per scaricare la merce. Il muretto è stato parzialmente divelto. Proprio in quel muretto passava la condotta del gas che è stata immediatamente chiusa dai Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.