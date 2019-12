Non ha fortunatamente avuto delle conseguenze importanti l’incidente che si è verificato questo pomeriggio, 13 dicembre, tra un furgone e un camion. L’incidente si è verificato all’interno del nucleo industriale di Termoli per cause che sono al vaglio degli agenti della Polizia Municipale bassomolisana. Sul luogo dell’incidente anche i medici del 118 che hanno provveduto a medicare sul posto i conducenti dei due mezzi che sono rimasti feriti.