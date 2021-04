Camion che trasporta polli si ribalta vicino lo Zuccherificio: conducente in ospedale

Alle ore 01.00 circa di questa mattina, 13 aprile, un autotreno che trasportava polli è uscito fuori strada per cause in corso di accertamento. L’incidente è avvenuto in prossimità del raccordo SS647 Bifernina con SS87, nei pressi dell’ex Zuccherificio del Molise. Il conducente dell’automezzo è stato trasportato in pronto soccorso per accertamenti dal personale medico del 118 Molise e della Misericordia giunti sul posto. Lo svincolo è stato chiuso in direzione Termoli. Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco è intervenuta anche la Polstrada. Alle 6.30 di questa mattina è stato richiesto anche l’intervento dell’Anas.

