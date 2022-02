Camillo Colella resta in carcere, respinta la richiesta di revoca della custodia cautelare

Resta in carcere Camillo Colella, arrestato lo scorso 27 gennaio dalla Guardia di Finanza, con l’accusa di bancarotta fraudolenta, per il fallimento della Como srl. Il gip del Tribunale di Roma Marasca ha infatti rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare. Ora non resta che attendere la decisione del Tribunale del Riesame, dove l’avvocato di Colella, Alessandro Diddi, ha annunciato di aver presentato istanza per ottenere la scarcerazione del suo assistito.