Camillo Colella lascia il carcere, concessi i domiciliari

Dopo quattro mesi e mezzo di detenzione in carcere, sono stati concessi gli arresti domiciliari all’imprenditore isernino Camillo Colella. Lo rendono noto i suoi avvocati Alessandro Diddi e Pier Gerardo Santoro. “Con estremo ed ingiustificato ritardo – affermano i legali -, finalmente il tribunale di Roma ha preso atto della abnormita’ della vicenda subita da Camillo Colella e ha disposto, su richiesta della difesa, un periodo di arresti domiciliari, in attesa della ulteriore attenuazione anche di questa misura cautelare. Adesso finalmente – concludono – inizierà il processo che si potrà affrontare con la dovuta serenità per dimostrare l’insussistenza di tutte le contestazioni”. Colella, patron dell’acqua Santacroce, era stato arrestato per bancarotta fraudolenta lo scorso 27 gennaio nell’ambito di una indagine sul fallimento della società immobiliare Cosmo Srl.