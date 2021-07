Camera di Commercio: trasformazione digitale Vs Covid 19, lo sviluppo del futuro passa per il digitale

Le direttrici del futuro dello sviluppo produttivo del Paese e la risposta alla crisi dovuta al Covid-19 passano dal digitale. Non solo per i contenuti del PNRR, ma anche per la risposta già messa in piedi autonomamente dal sistema produttivo nell’anno della pandemia. È quanto emerge dall’indagine Excelsior dedicata all’approfondimento degli investimenti in digital transformation del 2020, realizzata analizzando, presso le imprese intervistate, tre ambiti di intervento: la tecnologia, il modello organizzativo aziendale e lo sviluppo di nuovi modelli di business. Il campo di osservazione dell’indagine ha considerato nel complesso circa 1,3 milioni di imprese dell’industria e dei servizi, che hanno programmato, nel corso del 2020, 3.242.310 entrate.

La risposta alla pandemia, in termini di trasformazione digitale, secondo i dati del Sistema informativo Excelsior, nel 2020 ha preso alcune direttrici:

• è aumentato il numero di imprese che hanno investito in trasformazione digitale rispetto al periodo 2015-2019

• all’interno dell’insieme delle imprese investitrici sono aumentate quelle che hanno effettuato investimenti strategici in tecnologie, organizzazione e modelli di business.

Nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019, il 53,5% delle imprese ha dichiarato di avere investito in almeno uno degli ambiti della trasformazione digitale, mentre nel 2020 questa quota di investimenti sale al 65,2%.

Analizzando il dato per macrosettori di attività, il settore dell’industria passa dal 53,6% del periodo pre-covid al 66,8% del 2020, quello dei servizi dal 53,5% al 64,5% del 2020. Elevato anche il balzo del settore delle costruzioni passato dal 42,3% al 56,8%, le migliori performance nel settore public utilities che passa dall’80,2% all’88,4%

Gli investimenti in tecnologie innovative hanno riguardato:

Strumenti software dell’impresa 4.0 per l’acquisizione e la gestione di dati a supporto delle decisioni, della progettazione e ingegnerizzazione dei prodotti/servizi, dell’analisi dei processi

Internet alta velocità, cloud, mobile, big data analytics

IoT (Internet delle cose), tecnologie di comunicazione machine-to-machine

Robotica avanzata (stampa 3D, robot collaborativi interconnessi e programmabili)

Sicurezza informatica

Realtà aumentata e virtuale a supporto dei processi produttivi.

Tra tutte le imprese che hanno investito, il 42,8% di queste dichiara di aver investito in maniera strategica in Internet alta velocità, cloud, mobile, big data analytics (quota al 33% nel periodo precedente), in sicurezza informatica il 41,2%, in Strumenti software dell’impresa 4.0 per l’acquisizione e la gestione di dati il 37,9%,in IoT – internet delle cose- il 28,9%, in robotica avanzata il 23,5% e realtà aumentata a supporto dei processi produttivi il 24,4%.

Per quanto riguarda la nostra regione, in Molise, tra tutte le imprese che hanno investito nella trasformazione digitale, la quota più elevata, il 41,1% , dichiara di aver investito in maniera strategica in strumenti software dell’impresa 4.0 per l’acquisizione e la gestione di dati a supporto delle decisioni, della progettazione e ingegnerizzazione dei prodotti/servizi, dell’analisi dei processi, mentre la quota precedente al periodo Covid era pari al 27%); a seguire una quota di poco inferiore, il 39,9%, ha investito in Internet alta velocità, cloud, mobile, big data analytics; ); in sicurezza informatica il 34,9%; IoT internet delle cose 33,4%, robotica avanzata 22,6% e realtà aumentata a supporto dei processi produttivi 18,2%. Nella direzione della trasformazione digitale va il progetto di Eccellenze in Digitale 2021, la nuova edizione del progetto di Unioncamere con il supporto di Google.org per aiutare le imprese a far crescere le competenze dei propri lavoratori.

Il programma è inserito all’interno dell’attività camerale di digitalizzazione dei “Punti Impresa Digitale” e all’interno del programma “Italia in Digitale”, l’insieme delle iniziative di Google a sostegno della ripresa del paese.

Nutrita l’offerta formativa organizzata attraverso webinar organizzati per tutto il 2021, gratuiti e rivolti a tutto il personale, che trattando diverse tematiche ormai fondamentali nel contesto attuale. Il 13 settembre si svolgerà l’ultimo incontro relativo alle Sponsorizzazioni, dal titolo “Sponsorizzazioni e Adv sui Social: strategie, strumenti, profilazione e geo- targeting della Facebook e Instagram Ads Platform”.

Il programma complessivo (i cui eventi sono fruibili anche singolarmente) è disponibile sul sito della Camera di Commercio del Molise nella sezione relativa al progetto “Eccellenze in digitale”: nei prossimi mesi verranno affrontati i temi della vendita online e del project management.