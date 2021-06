Camera di Commercio, rinnovo consiglio camerale 2021/2026. Paolo Spina in pole position

Casartigiani Molise, Cna Molise, Ura Claai Imprese Molise confermano la fiducia all’attuale presidente in vista dell’appuntamento di lunedì 28 giugno

Con un documento congiunto Casartigiani Molise, Cna Molise, Ura Claai Imprese Molise esprimono grande apprezzamento per l’operato svolto da Paolo Spina, presidente della Camera del Commercio del Molise, ribadendo la piena disponibilità a proseguire in questo senso dato che lo stesso Spina ha annunciato la sua ricandidatura al vertice dell’ente.. A tal proposito l’auspicio è che la presidenza dell’ente camerale:

“In riferimento a quanto già ampiamente discusso e approfondito in sede di Consiglio Camerale in data 18 Giugno 2021 – ossia i valori del Bilancio consuntivo 2020 ed ogni effettiva considerazione di fine mandato per l’ultimo quinquennio di ‘governance’ della C.C.I.A.A. del Molise, le sottoscritte Organizzazioni di Categoria esprimono quanto segue.Come posto in evidenza negli specifici incontri che hanno visto le suddette Associazioni collaborare per un progetto comune, si condivide il documento inviato contenente le linee programmatiche per la prossima legislatura. Le priorità elencate con estrema puntualità, dovranno essere un percorso imprescindibile perché l’Ente Camerale non sia solo un punto di riferimento per il sistema imprenditoriale e le sue rappresentanze, ma soprattutto per gli attori istituzionali e politici della Regione. Anzi, considerato che nell’ultimo triennio il dialogo tra le Organizzazioni datoriali e sindacali e la Regione Molise è divenuto farraginoso, difficile e complicato, l’auspicio è che sia proprio la Camera di Commercio a garantire un linguaggio fluido ed interrelazioni sinergiche finora inesistenti. Dal canto nostro, sosteniamo che la Camera di Commercio – così come pensata e proiettata nel futuro – non sia solo un partner strategico nelle azioni di sviluppo e di crescita che la Regione vorrà attuare, ma un faro propulsivo che stimoli e suggerisca ciò che il territorio chiede. E chi – più del sistema camerale – è deputato a questo compito così impegnativo, tenuto conto del know-how di conoscenze, esperienze e professionalità di cui può fregiarsi? Chi, meglio della Camera di Commercio – conoscendo le reali necessità delle imprese – può garantire risposte adeguate, quelle che troppo spesso la politica locale ignora? Dunque, si ribadisce la piena disponibilità a proseguire insieme un cammino di maggiori certezze e di opportune riflessioni, facendo leva proprio sugli obiettivi comuni raggiunti con il mandato che si è appena concluso. Vale sempre la premessa iniziale che ci si è dati sin da principio, ossia quella di dar voce all’intero territorio regionale, premendo sin d’ora sull’acceleratore per la risoluzione di quelle problematiche annose che legano al palo l’economia di questo territorio. Siamo più che certi che la concretezza è stata e sarà ancor di più l’imprescindibile leitmotive che caratterizzerà l’azione futura. Il nostro impegno, dunque, sarà proprio quello di garantire continuità alla nuova ‘governance’ e al ruolo che la Presidenza vorrà vestire di nuovi impulsi. Perciò questa nostra considerazione sia l’augurio a te, caro Presidente, perché la caparbietà e la solerzia che ti contraddistinguono, siano un pungolo per tutti noi e per chi, insieme a noi, è interessato alla crescita di questa Regione”.