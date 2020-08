Camera di Commercio, pubblicato l’avviso per l’avvio delle procedure di rinnovo del consiglio

Al via oggi, 5 agosto, l’iter del rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio del Molise per il quinquennio 2021 – 2026. Con la pubblicazione dell’avviso del Presidente Paolo Spina iniziano dunque le procedure per la determinazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni imprenditoriali, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, finalizzate al rinnovo dell’Ente camerale molisano, nel rispetto delle modalità stabilite dal citato D.M. n. 156/2011. In totale (per competenze specifiche) i consiglieri in rappresentanza di Settori di attività economica saranno 19. L’Avviso è pubblicato all’Albo camerale on line della Camera di Commercio del Molise e sul sito internet istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione https://www.molise.camcom.gov.it/la-camera/rinnovo-consiglio-camerale-quinquennio-2021-2026 e contestualmente è comunicato al Presidente della Giunta Regionale del Molise, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.M. n. 156/2011. Il responsabile del procedimento della procedura è il Segretario Generale, dott. Antonio RUSSO. Competente nella gestione della procedura è la Segreteria generale della Camera di commercio del Molise, presso la sede di Campobasso, Piazza della Vittoria, 1, recapito telefonico 0874 – 471530/ 471520/ 471523 e indirizzo di posta elettronica segreteria.generale@molise.camcom.it.