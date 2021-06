L’editore, il direttore e la redazione del Quotidiano del Molise, esprimono grande soddisfazione per la rielezione di Paolo Spina alla guida della Camera di Commercio del Molise. Una riconferma all’altezza del valore imprenditoriale della nostra regione in un periodo di pandemia che ha cambiato i paramenti di riferimento nel modo in cui fare associazionismo.