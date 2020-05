Camera di Commercio, modifiche organizzative per il rilascio delle firme digitali

A seguito della Pubblicazione, da parte della Regione Molise, dell’“Avviso Pubblico per concedere sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato”, di cui la stessa Camera di Commercio ha avuto notizia in data odierna, si è assistito ad un notevole incremento di richiesta di dispositivi di firma digitale. Per tale motivazione si ritiene opportuno modificare le disposizioni organizzative vigenti, al fine di favorire l’utenza, ferme restando le prescrizioni previste per il contrasto alla diffusione dell’emergenza epidemiologica Covid 19 (ingresso contingentato con rispetto delle distanze di sicurezza e uso dei Dispositivi di protezione individuale).

In particolare:

– il primo giugno saranno regolarmente operativi solo ed esclusivamente gli sportelli per il rilascio dei dispositivi di firma digitale, sia sulla sede di Campobasso che sulla sede di Isernia.

– sia nella giornata del primo giugno che nelle successive, fino alla data dell’12 giugno (giorno di apertura del bando) saranno evase anche le richieste di utenti non precedentemente prenotati tramite il sistema degli appuntamenti presente sul sito camerale, ferma restando la precedenza degli utenti muniti di appuntamento.

Si ricorda che, per rilascio di firme digitali, non sono ammesse deleghe e l’utente deve presentarsi munito di documento di riconoscimento, Codice Fiscale e disporre di una casella di posta elettronica attiva. Si precisa infine che, al fine di evitare eventuali assembramenti e favorire in maniera primaria il soddisfacimento del bisogno dell’utenza, è possibile sempre ricorrere ad alternative private presenti sul mercato libero.