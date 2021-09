Camera di Commercio, dopo la pausa estiva riparte il progetto “Eccellenze in digitale”

Dopo la pausa estiva, riparte il progetto “Eccellenze in digitale”, percorso formativo per imprenditori, dipendenti, collaboratori e studenti sulle competenze digitali di base e sull’uso di strumenti per rafforzare la propria cultura digitale.



Il primo appuntamento si svolgerà il 14 settembre e andrà a concludere il tema delle Sponsorizzazioni: si parlerà di strategie, strumenti, profilazione e geotargeting sui Social.



La pubblicità sui social media è andata assumendo un ruolo crescente nel marketing aziendale. Le sponsorizzazioni online sono un utile strumento per aiutare l’impresa a espandersi in maniera localizzata. In questo webinar si potranno conoscere le opportunità di fare pubblicità sui social offerte da Facebook e Instagram, attraverso il ricorso a specifici strumenti e strategie mirate.



Argomenti trattati

Intro strategica sul perché, sul come e quando avviare e massimizzare azioni di Paid Advertising per una PMI sui Social Network

Facebook e Instagram Ads Platform: strategie di geo targeting e profilazione, strumenti, tipologie di campagne, formati e strategie di offerta

Ricordiamo che i webinar sono gratuiti e che potranno prendere parte alle attività del progetto tutti i lavoratori: dall’amministratore, a chi si occupa di comunicazione fino ad arrivare ai dipendenti interessati agli strumenti web ed a tirocinanti e collaboratori.