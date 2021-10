Camera di Commercio del Molise, webinar di presentazione della piattaforma SiBonus

SIBONUS è la piattaforma, realizzata da Infocamere per il sistema camerale, che consente alle imprese e ai titolari di crediti fiscali per l’edilizia (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazioni, Bonus Facciate) di cederli per ricavare liquidità immediata, dando modo ai soggetti interessati al loro acquisto, di valutare le diverse opportunità e completare la transazione in modo sicuro, semplice e affidabile. Registrandosi alla piattaforma è possibile, tramite la pubblicazione di un annuncio, mettere in vendita il proprio credito d’imposta (cedente), indicando il prezzo al quale si è disposti a cedere il credito stesso, oppure consultare gli annunci di vendita dei crediti di imposta (cessionario) e farne richiesta di acquisto al venditore. Per favorire un più ampio coinvolgimento delle PMI, dei cittadini e dei professionisti alle procedure di cessione e acquisizione dei crediti, la Camera di commercio organizza un evento di presentazione della piattaforma. Il webinar si svolgerà il giorno 22 ottobre dalle ore 11:30 alle ore 13:30 tramite piattaforma Zoom. La partecipazione è gratuita previa adesione da effettuarsi entro il 21 ottobre alle ore 12:00.