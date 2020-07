Camera di Commercio del Molise e Pid: le ultime novità

Il Pid – Punto Impresa Digitale della CCIAA del Molise è ormai una iniziativa ampiamente consolidata che continuerà la sua attività anche per il prossimo triennio 2020- 2022, con l’obiettivo di diventare un concreto riferimento per il tessuto imprenditoriale regionale. Alla luce di quanto sta accadendo negli ultimi mesi, è evidente che il tema della DIGITALIZZAZIONE è sempre più importante per le imprese di qualsiasi dimensione e settore. Il sistema camerale, pertanto, intende svolgere un ruolo fondamentale per supportare le imprese in un innovativo percorso di “cambiamento culturale” offrendo tutti gli strumenti necessari per un concreto affiancamento. In particolare il PID intende svolgere, nei prossimo periodo, le seguenti attività: Informazione e formazione. Gli interventi informativi e formativi, previsti a partire dalla fine del mese di luglio, saranno rivolti a favorire la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle micro e piccole realtà molto spesso impossibilitate a intraprendere autonomamente la transizione digitale. L’obiettivo sarà quello di aiutare le imprese ad acquisire le competenze necessarie all’utilizzo delle giuste tecnologie, ma anche fornire le informazioni necessarie ad un cambio di mentalità. L’approfondimento delle tecnologie digitali riguarderà non solo quelle a supporto della fase emergenziale (ad es. E-commerce e digital marketing) ma anche quelle che, sul lungo periodo, possono meglio rispondere alle mutate esigenze di produzione e di consumo (stimolo allo smart working – cloud e cybersecurity, micro supplychain, applicazioni innovative per magazzini automatici, ecc).L’ente camerale svolgerà la suddetta attività formativa/informativa mediante webinar, pillole formative, ecc.

Assistenza da remoto. Al fine di aiutare gli imprenditori nella risoluzione delle varie problematiche e nell’impossibilità di contatti diretti, vengono utilizzati altri strumenti, quali e.mail, telefono, chat, videochiamate. In tal modo il PID sta continuando ad essere un punto di riferimento fondamentale soprattutto per le piccole imprese molisane. Si continuerà inoltre con l’affiancamento teso alla valutazione dello stato di maturità digitale e, grazie al supporto dei digital promoter, alla realizzazione degli ZOOM 4.0 con l’obiettivo di orientare le imprese e supportarle in un percorso di sviluppo digitale.

Concessione di voucher. In particolare nel corso del 2020 (nel periodo compreso tra agosto-settembre) il sostegno economico verrà garantito attraverso la pubblicazione di un bando finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di innovazione digitale (acquisto di strumenti e attrezzature, consulenza, formazione).

Supporto allo sviluppo di nuove strategie di vendita (e-commerce). Altro intervento concreto a favore delle imprese che verrà attivato a breve, sarà quello di favorire la presenza delle micro, piccole e medie imprese locali su piattaforme di marketplace, grazie all’attivazione da parte delle agenzie di sistema di specifici accordi con player nazionali (ad. es. eBay, Amazon, Alibaba). In tal modo verrà data la possibilità alle imprese di accedere a condizioni agevolate a nuovi canali di vendita (o di integrare quelli già avviati) compatibili ai nuovi contesti di vita e stili di consumo. Top of the PID. E’ l’iniziativa promossa per dare visibilità alle imprese (o gruppi di imprese) che stanno realizzando progetti, prodotti o servizi digitali e innovativi che possano agevolare le imprese a garantire la continuità operativa nel nuovo scenario produttivo che si è venuto a creare a seguito della diffusione del Covid-19 e che possano essere adattabili e trasversali ai diversi settori produttivi.