«Camera di Commercio del Molise, continua il percorso formativo di Eccellenze in digitale Modulo Vendite Online. In programma 2 incontri (12 ottobre e 9 novembre) per illustrare tutte le potenzialità degli strumenti di vendita online. L’evento del 12 ottobre riguarderà “Vendere online: avviare, consolidare e rinnovare una strategia di e- commerce da zero”. Il webinar, partendo dall’analisi dei trend e delle amplificate opportunità dell’e-commerce determinate dal contesto Covid, intende illustrare gli step da seguire per iniziare a vendere online o per consolidare e rinnovare una strategia e-commerce già avviata. Nel secondo ed ultimo appuntamento del modulo vendite, previsto il 9 novembre, si parlerà invece di “Vendere online grazie a Market Place e oltre (strategie e strumenti per la vendita online tramite piattaforme di terze parti)”. Il webinar , partendo dall’analisi del contesto attuale e quindi da considerazioni strategiche su come e perché ricorrere alle piattaforme marketplace per vendere i propri prodotti e servizi, offrirà una panoramica dei diversi marketplace, da quelli più conosciuti e generalisti, come Amazon ed eBay, a quelli più di nicchia e specializzati con un focus su alcune piattaforme specifiche per il settore artigianato. Ricordiamo che i webinar sono gratuiti e che potranno prendere parte alle attività del progetto tutti i lavoratori: dall’amministratore, a chi si occupa di comunicazione fino ad arrivare ai dipendenti interessati agli strumenti web ed a tirocinanti e collaboratori. Consigliamo come sempre di seguire tutti i seminari per una maggiore comprensione dell’intero argomento. Prima degli eventi sarà comunicato, tramite email, il link per accedere alla piattaforma».