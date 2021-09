Camera di Commercio del Molise: Aniello Ascolese eletto vice presidente vicario

Il Direttore regionale della Coldiretti Molise, Aniello Ascolese, è il nuovo Vice Presidente Vicario della Camera di Commercio del Molise. L’elezione di Ascolese è avvenuta nel corso dell’ultima riunione della Giunta camerale del 21 settembre, presieduta dal neo confermato Presidente Paolo Spina. “Esprimo a nome mio personale e di tutta la struttura di Coldiretti Molise grande soddisfazione per l’elezione del Direttore Ascolese alla carica di Vice Presidente Vicario dell’Ente camerale – ha affermato il Delegato Confederale di Coldiretti Molise, Giuseppe Spinelli – L’elezione di Ascolese rappresenta un grande riconoscimento per Coldiretti e l’intero settore agricolo ed agroalimentare molisano, sempre più dinamico e proiettato verso nuovi mercati italiani ed esteri”. “Lavorerò al fianco del Presidente Spina e dell’intera Giunta camerale – ha affermato Ascolese dopo la sua elezione – nell’interesse di tutte le imprese della nostra regione a sostegno della nostra economia e per il rilancio di tutte le aziende moltissime delle quali fortemente provate dalla crisi generata dall’emergenza Covid 19”.