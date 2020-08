Cambio del senso di marcia in via Elena e fino a via Scatolone, parte la sperimentazione

Da oggi, martedì 4 agosto, è partita la sperimentazione della modifica al senso di marcia del tratto di via Elena da piazza Falcone e Borsellino fino all’incrocio con via Scatolone. Sperimentazione che avevamo annunciato già l’8 luglio scorso.

Sarà quindi possibile, dal semaforo di Porta Napoli, dirigersi verso via Elena e via Scatolone, per la zona ovest (via Milano, via Monforte, Fontana Vecchia…) senza allungare per via Monsignor Bologna e via Gazzani, nell’intento di alleggerire il carico automobilistico nella zona murattiana della città.

La sperimentazione avrà la durata di due mesi al termine dei quali, valutati i risultati sulla viabilità, il provvedimento potrà diventare definitivo.