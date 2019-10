Cambio al vertice per la nuovAssistenza, la famiglia Cefalogli prende le distanze

«Venuti meno i valori fondanti della cooperativa»

Nuovi vertici per la nuovAssistenza Onlus, nata a Isernia nel 2003, come piccola società cooperativa sociale a responsabilità limitata, su impulso del compianto Giovanni Cefalogli, ed oggi fiorente realtà operante in tutto il territorio molisano nel campo sociale, con progetti e servizi rivolti ai minori, agli anziani e agli immigrati, nella cui orbita tra soci, dipendenti e collaboratori gravitano circa sessanta persone. Sabato scorso, durante l’assemblea dei soci, l’ultimo atto. Maria Carmela Rico, moglie del noto ex sindacalista prematuramente scomparso e fino al 2017 amministratore unico della società, ha rassegnato le dimissioni “irrevocabili” da Presidente e da consigliera del C.d.A. della Onlus, ritenendo attualmente traditi i principi e i valori fondanti della cooperazione sociale. La ‘nuovAssistenza Società Cooperativa sociale Onlus’ resta tuttavia in vita, ma la presidente uscente ne prende le distanze; nel corso dell’assemblea ha diffidato formalmente gli amministratori in carica e chiunque lavori per la cooperativa (soci e non soci, a qualunque titolo) dall’agire in nome della famiglia Cefalogli, di Giovanni o dei suoi congiunti, per qualsivoglia attività.