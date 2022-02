Cambio al vertice Ordine Chimici e Fisici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise

All’unanimità il Consiglio ha eletto la Dott.ssa Claudia Barreca, già Tesoriere dell’Ente, riconoscendole l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi

Nel corso di una riunione del Consiglio Direttivo dell’Ordine sono state ratificate le Dimissioni del Dott. Fabrizio Martinelli e si è proceduto all’elezione del nuovo Presidente.

All’unanimità il Consiglio ha eletto la Dott.ssa Claudia Barreca, già Tesoriere dell’Ente, riconoscendole l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi.

Le dimissioni di Martinelli erano giunte a sorpresa nel corso della precedente riunione di Consiglio, ma in realtà non inaspettatamente.

L’ormai ex Presidente da tempo ricopre l’importante incarico di Coordinatore CIG (Consiglio di Indirizzo Generale), seconda carica istituzionale del nostro Ente di Previdenza e con l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Chimici e dei Fisici, composto d’ufficio dai Presidenti degli Ordini Territoriali, si sarebbe concretizzata l’incompatibilità di ruoli prevista dall’attuale Statuto di EPAP ex art. 5 comma 4, che così recita:

“Le cariche di componente del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Delegati, sono incompatibili con quella di componente del Consiglio Nazionale di ciascuna delle categorie interessate, di componente degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e di Sindaco revisore dell’Ente. Le medesime cariche sono altresì incompatibili per coloro che svolgano funzioni di amministratore presso altre Casse o Enti di previdenza”.

“Fa un certo effetto – dichiara Martinelli – lasciare la guida dell’Ordine che quasi ininterrottamente ho guidato dal 2009 ad oggi, traghettando l’ente attraverso ben due riforme, quella del D.P.R. 137/2012 e quella ben più sostanziale conseguente alla Legge n. 3/2018 comportante l’ingresso dei colleghi Fisici ed il contestuale passaggio della Professione di Chimico e Fisico nel settore Sanità, ma sono sicuro che Claudia, che ringrazio per essersi resa disponibile in questo non facile impegno, saprà fare molto bene, forse meglio, sempre nell’interesse dell’Ordine, della categoria e dei colleghi.

Dispiace solamente che l’attuale formulazione delle incompatibilità in EPAP generi una evidente disuguaglianza di trattamento a danno della sola categoria dei Chimici e dei Fisici. Comunque la problematica è attualmente allo studio in Ente”

La Dottoressa Claudia Barreca iscritta all’Ordine dal 2010, alla sua seconda consigliatura nonostante la giovane età, rappresenta pienamente la nuova generazione di Professionisti Chimici e Fisici, ai quali tutti guardano per una nuova governance ordinistica, giovane, competente, con idee nuove ed al passo con i tempi.

Per opportunità logistiche, mancando meno di un anno al rinnovo di tutto il Consiglio, il Presidente uscente coprirà ad interim il ruolo di Tesoriere lasciato vacante dalla neo Presidente Dott.ssa Barreca.