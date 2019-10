Cambio al vertice della Questura, Caggegi lascia il posto ad Alberto Francini

Avvicendamento al vertice della Questura di Campobasso dove, al posto di Mario Antonino Caggegi, questore uscente che si congeda dopo una lunga carriera nella Polizia di Stato, arriva l’ormai ex Questore di Catania, Alberto Francini. Laureato in Giurisprudenza, 62 anni. In attesa di conoscere il nuovo Capo degli uffici operativi e amministrativi di via Tiberio ecco cosa ha dichiarato al quotidiano Catanianews il nuovo questore di Campobasso, Alberto Francini:



«Nel lasciare Catania dopo un anno e mezzo, vorrei innanzitutto ringraziare tutti i miei collaboratori, nessuno escluso, dal mio Vicario Salvatore Fazzino all’ultimo agente, per l’altissimo livello professionale che hanno saputo esprimere negli svariati settori di competenza di una questura: ordine pubblico, settori informativi e investigativi, misure di prevenzione, licenze di polizia, immigrazione, tecnico logistico, amministrazione del personale, commissariati di città e della provincia, tutte le nostre specialità della Polizia di Stato, il personale dell’amministrazione civile, il nostro personale sanitario, il cappellano. Un ringraziamento particolare a tutte le sigle sindacali che bilanciano la loro sacrosanta azione a tutela dei diritti dei lavoratori di polizia con un altissimo senso istituzionale di appartenenza alla Polizia di Stato. Un particolare ringraziamento al sig. Prefetto Claudio Sammartino per tutto quello che ha fatto e fa non solo in quanto massimo responsabile politico amministrativo della sicurezza in provincia, ma anche per la sua azione di vicinanza a supporto di tante problematiche della questura, prima fra tutte la difficilissima situazione logistica.



Un ringraziamento per la leale collaborazione e un abbraccio affettuoso ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza Raffaele Covetti e Antonio Quintavalle Cecere. Un saluto deferente all’Arcivescovo di Catania Mons. Gristina e ai Vescovi della provincia per l’affettuosa vicinanza sempre dimostrata alla Polizia di Stato. Un saluto deferente alla magistratura catanese, cominciando dai suoi vertici inquirenti e requirenti, che mai hanno fatto mancare la loro guida e la loro vicinanza al personale di polizia giudiziaria impegnato su un fronte tanto caldo della criminalità diffusa e organizzata. Prego il sindaco metropolitano della città di Catania di rivolgere alla cittadinanza il mio saluto più affettuoso. Fui accolto qui una sera di un anno e mezzo fa con il profumo del mare. Ho imparato a conoscere il carattere estroverso, ma concreto e la cultura antica dei catanesi. Il loro amabile ricordo mi accompagnerà per sempre. Ho cercato di dare il mio contributo alla gestione delle tante problematiche di cui viene investita una questura e che spesso sono lo specchio delle problematiche di una città, tenendo ben presente quanto Catania meriti il massimo impegno di tutti. So bene che occorre fare ancora di più e ancora meglio specie in alcuni aspetti dell’ attività repressiva e preventiva e sono certo che il mio successore saprà fare di più e meglio di me. Il dipartimento della pubblica sicurezza, come da tradizione, continuerà a inviare a Catania le migliori risorse disponibili, per consentire alla questura di Catania di continuare ad essere un’eccellenza nel panorama delle questure italiane»