Cambio al vertice della Capitaneria di Porto, Massaro lascia arriva Nacarlo (VIDEO E GALLERIA FOTO)

La sala consiliare era stata utilizzata solo un’altra volta, quando il maltempo aveva impedito lo svolgimento del passaggio di consegne all’interno del piazzale del porto. L’emergenza Covid non ha fermato il passaggio di consegne al comando della Capitaneria di Porto: dopo quasi due anni e mezzo il comandante Francesco Massaro ha lasciato il testimone al nuovo vertice della Capitaneria, il capitano di Fregata Amedeo Nacarlo. Diverse sono state le operazioni portate a termine da Massaro, che da lunedì prenderà incarico a Roma al Comando delle Capitanerie di Porto, e dai suoi militari. “Uno dei giorni che resteranno per sempre nel mio cuore – ha affermato Massaro – è stato il 31 ottobre 2019 giorno della scomparsa di Giovanni Gioffredi molto amato da tutti noi”. Un comando, quello di Massaro, che si è distinto per l’attenzione “al dialogo sempre costruttivo che ho voluto avere con tutti, alle attività di sicurezza e salvataggio in mare che ha visto la Capitaneria impegnata in più di 50 operazioni di assistenza e soccorso”. E ancora attenzione al dialogo con le Istituzioni, al bene della collettività, alla gestione della Pandemia “che ha visto gli operatori di Termoli fermarsi per meno giorni rispetto ai colleghi delle altre regioni”. E ancora la tutela dell’ambiente marino e costiero con le numerose operazioni di controllo ai cantieri navali, al depuratore e con i sequestri amministrativi e le sanzioni per comportamenti illeciti. E ancora attenzione alle Isole Tremiti, alla questione del gavitelli illegali con una maggiore dotazione per la postazione delle Tremiti. “Comandante Nacarlo – ha concluso Massaro – ti lascio un equipaggio molto affiatato e avviato”. Il nuovo comandante Nacarlo ha avuto modo di incontrare i rappresentanti degli eventi istituzionali e di fare una panoramica di quella che è la situazione termolese “una città molto attiva e frizzante dove sarà stimolante lavorare”.

