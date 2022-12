Cambiano i calendari della raccolta differenziata in tutta la città: ecco tutte le info

A partire dal 1° gennaio 2023 il calendario di raccolta dell’area Contrade e quello dell’area Quartieri subirà dei cambiamenti a vantaggio degli utenti, volti a ottimizzare i servizi e a migliorare le frequenze di raccolta.

Stante l’importanza del cambiamento è iniziata in questi giorni la diffusione dei nuovi calendari tramite la distribuzione domiciliare nelle diverse zone della città.

“I cambiamenti – si legge in una nota stampa – riguardano sia i giorni di raccolta che le modalità di espletamento del servizio: sarà sempre garantita la raccolta dei rifiuti anche nei giorni festivi. Saranno uniformati anche gli orari di esposizione: a seconda della zona (sia nei “Quartieri” che nelle “Contrade”) si esporranno o la sera precedente (entro le ore 23:00 del giorno prima) o entro le ore 12:00 del giorno stesso di raccolta.

I nuovi calendari varranno sia per le famiglie (utenze domestiche) che per i piccoli commercianti (utenze non domestiche), mentre le grandi utenze commerciali continueranno con il calendario già in uso.

Nelle “Contrade” il nuovo EcoCalendario introdurrà la raccolta settimanale della carta e cambieranno tutti i giorni di esposizione dei materiali: il lunedì si raccoglierà il Secco Residuo, il martedì l’organico , il mercoledì la Plastica e i Metalli, il giovedì è prevista la raccolta a settimane alterne del Vetro o degli Sfalci e dei Pannolini (per gli aventi diritto), ogni venerdì quindi sarà raccolta la Carta e il Cartone e il sabato l’Organico.

Nelle zone denominate “Quartieri” dal prossimo gennaio ogni venerdì si raccoglierà la Carta e il Cartone. Diventerà invece bi-settimanale la raccolta del giovedì con l’alternanza dell’Organico e del Vetro. Pertanto, i conferimenti mensili di Organico passeranno da 13 a 11 secondo una frequenza visibile sui nuovi calendari distribuiti in modo da garantire, a settimane alterne, una frequenza di raccolta di tre ritiri..

I calendari cambieranno anche veste grafica e formato, in modo da favorire la comprensione dei giorni di esposizione. I calendari saranno distribuiti a domicilio nelle cassette postali dei cittadini sia nelle Contrade che nei Quartieri, ma sono disponibili anche presso Ufficio Urp SEA in piazza Molise 70, presso l’Info Point di piazza Insorti d’Ungheria, l’Info Point di via Gazzani, l’Urp del Comune di Campobasso, lo Sportello Ambiente del Comune di Campobasso. Oppure è possibile consultarli o scaricarli dal sito web seacb.it

Inoltre, per facilitare i compiti dei cittadini di Campobasso la SEA mette a disposizione gratuita la applicazione per smartphone Junker, che non solo “riconosce” i rifiuti e indica in quale contenitore conferirli, ma informa sul calendario di esposizione e avvisa su cosa esporre in base alla zona di residenza.

La nuova organizzazione mira a garantire alte frequenze di conferimento di tutti i materiali potenziando i servizi di raccolta della Carta la cui produzione è aumentata negli ultimi anni in linea con il cambiamento dei consumi. Al contempo si vuole continuare ad assicurare un’adeguata raccolta dell’Organico, che generalmente nel territorio nazionale registra il ritiro di due volte a settimana.

Le nuove modifiche di calendario sono il frutto di una pianificazione in linea con gli obiettivi di estensione e completamento del servizio di raccolta differenziata nell’intero territorio cittadino e permetteranno una generale ottimizzazione delle risorse e l’implementazione di un servizio omogeneo, uniforme e costante su tutto il territorio, a beneficio degli utenti e della qualità e quantità della raccolta differenziata”.