Cambiamenti climatici, la “ricetta” dei bimbi per fermare l’apocalisse

REDAZIONE TERMOLI

Si chiama “Clima Bene Comune: Fermiamo l’Apocalisse” ed è il tema del concorso che quest’anno ha organizzato la Fondazione Milani Onlus. Come tutti gli anni l’attenzione si è soffermata tutta sulle scuole che sono state invitate a partecipare. I ragazzi hanno dovuto effettuare dei lavori che hanno avuto come tema principale quello dei cambiamenti climatici. Si tratta di un tema di strettissima attualità alla luce anche delle tante battaglie che si stanno portando avanti per il clima e per dare alla Terra qualche anno in più di “sopravvivenza”. Dal plastic free alla gestione corretta del ciclo della raccolta differenziata, passando per un minore utilizzo di combustibili fossili e delle risorse primarie del Pianeta, i giovani studenti hanno dovuto mettere nero su bianco e all’interno di un breve filmato il loro punto di vista su quello che dovrà essere il futuro della Terra. Otto gli elaborati che sono stati presentati e tre i premi consegnati mentre a tutte le classi sono stati dati degli attestati di partecipazione. Una manifestazione importante e molto sentita dalla Fondazione Milani che da anni è in prima fila nelle battaglie che riguardano l’ambiente e il territorio anche a Termoli dove si sono portati avanti i temi dell’acqua pubblica e, all’epoca, della lotta al nucleare. «Sono diversi anni che realizziamo con le scuole questo concorso per coinvolgere su temi ambientali e di bene comune – ha affermato Massimo Cianci, nuovo presidente della Fondazione Milani dopo le dimissioni di Marcella Stumpo – il tema di quest’anno è stato fermiamo l’apocalisse per quello che riguarda il discorso legato ai cambiamenti climatici per ogni scuola abbiamo indirizzato verso un tema specifico calibrato su età e grado della scuola con tre premi diversi. Abbiamo ricevuto pochi lavori perché a differenza degli altri anni le scuole sono legate a progetti come i Pon e quindi ricevendo imput nazionale ed europeo sono indirizzati verso questi progetti ma abbiamo deciso di premiare non solo i vincitori ma anche tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa con un attestato di partecipazione».