Cambiamenti climatici, gli studenti molisani sono tornati in piazza per il Friday For Future

Tornano gli scioperi per il clima lanciati ormai da anni da Greta Thunberg e dai milioni di ragazzi che in tutto il mondo hanno deciso di seguirla nella mobilitazione per l’ambiente. In Italia sono una settantina le città interessate dalle manifestazioni coordinate da Fridays for future, che chiede alle forze politiche di mettere al centro delle loro azioni i temi e le misure per risolvere la crisi climatica e per aiutare le persone più colpite dagli effetti della crisi energetica.

Sono tornati in piazza anche gli studenti molisani per il Friday For Future. Lo sciopero globale per il clima, in programma questa mattina, venerdì 23 settembre, ha coinvolto gli studenti di tutti capoluoghi.

A Campobasso si sono ritrovati in Villa Musenga.

