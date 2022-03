Cambia vita e decide di girare l’Italia a cavallo, Cristian fa tappa a Termoli

E’ partito 8 mesi fa dal Lazio con 300 euro, finiti dopo 15 giorni. Il 40enne di origini sarde ieri, 8 marzo, è giunto in Molise dopo aver percorso tremila chilometri in sella alla sua Furia

In tasca aveva 300 euro. Che sono finiti dopo appena 15 giorni. Da allora Cristian Moroni, e Furia pardon, ha fatto affidamento esclusivamente sul suo spirito di adattamento e sulla solidarietà degli italiani.

Quarant’anni, nato a Roma ma di origini sarde, insieme alla sua fedele e unica compagna di viaggio ha deciso di iniziare a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Lontana anni luce dalla routine quotidiana a cui era abituato: facevo l’autista di mezzi dedicati alle persone disabili, ci dice. otto mesi fa ha deciso di cambiare completamente la sua vita.

Insieme a Furia, una splendida cavalla maremmana di 16 anni, ha deciso di tracciare il perimetro dell’Italia, percorrendo migliaia di chilometri e soprattutto senza una road map ben precisa.

Ieri sera, 8 marzo, Cristian è giunto a Termoli.

Ad aprirgli le porte, a cenare con lui e ad offrirgli un letto su cui dormire è stata la scuola di equitazione “I cavalieri della costa molisana”, entusiasta dell’impresa del giovane che, ad oggi, ha percorso tremila chilometri.

Partito da Roccasecca dei Volsci, in provincia di Latina, Cristian ha costeggiato tutto il mar Tirreno fino ad arrivare a Ventimiglia: qui lentamente ha attraversato l’arco alpino arrivando in Friuli, a Trieste. Da qui è iniziata la discesa lungo tutta la costa adriatica, con il viaggio che proseguirà fino in Calabria, dove poi risalirà lo stivale per rientrare nel Lazio. Tra almeno 5 mesi, però.

Il viaggio di Cristian può essere seguito sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/cristianefuria