Cambia i tappetini dell’auto nel parcheggio del centro commerciale… e li abbandona sul posto

Non c’è limite all’inciviltà. L’ultimo esempio giunge dal solito ignoto che, nella mattinata di oggi ha pensato di smaltire i propri rifiuti in maniera illecita. Solo che questa volta non facciamo riferimento alle, purtroppo, tante discariche a cielo aperto che compaiono sul nostro territorio. No, questa volta chi ha agito non si è preoccupato di stare lontano da occhi indiscreti, ma semplicemente, desideroso di sostituire i tappetini della propria auto con quelli appena comprati ha pensato bene di abbandonare i vecchi all’interno del parcheggio del centro commerciale “La Fontana” di Termoli. Un comportamento inspiegabile e sul quale non può giungere nessuna giustificazione.