Calo termico, imbiancate le cime del Matese e primi fiocchi di neve a Capracotta

Era stato preannunciato ed è arrivato puntuale. A partire da ieri, venerdì 16 novembre, il freddo ha fatto la sua comparsa su tutto l’Alto Molise. In mattinata imbiancate le cime del Matese e qualche fiocco di neve ha fatto la sua comparsa anche a Capracotta. Le previsioni metereologiche hanno annunciato che il freddo artico interesserà l’intero territorio montano della provincia di Isernia a partire da oggi e fino ai primi giorni della prossima settimana. Al momento non si registra nessun disagio ma le autorità mettono in guardia gli automobilisti sul rischio gelate notturne. Le temperature, infatti, subiranno un altro notevole abbassamento con eventuali pericoli per coloro i quali si mettono in viaggio nelle ore notturne o alle prime luci dell’alba.

FOTO ASSOCIAZIONE NEVE APPENNINO