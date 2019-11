Calici in alto per i nati nel 1974

Giornata indimenticabile per i 45enni di Riccia che hanno vissuto un momento speciale

RICCIA. Un momento per incontrarsi, rivedersi, aggiornarsi, stare insieme in allegria. Un’occasione per trascorrere, anche all’insegna della solidarietà, una giornata da incorniciare. Una splendida pagina di vissuto trascorsa tra coetanei che hanno in comune l’anno di nascita ed una grande voglia di brindare alla vita. I nati nel 1974 hanno organizzato a Riccia un giorno speciale a loro dedicato. 45 anni fa arrivarono in paese oltre cento cicogne. Bambini che sono cresciuti insieme, hanno condiviso momenti di spensieratezza, intrapreso poi da grandi percorsi diversi. Ma che non si sono mai persi di vista. E così ogni cinque anni si ritrovano per un momento tutto loro. L’edizione 2019 della festa ha riscosso grande successo data l’organizzazione impeccabile. Una cinquantina di nati nel 1974, riccesi ma anche coloro che per vicissitudini varie a Riccia vivono pur non essendo del posto, si sono dati appuntamento venerdì 1° novembre scorso in piazza Umberto I. Nella chiesa dell’Immacolata Concezione la benedizione impartita da don Elio Di Paolo che ha rievocato nell’omelia come in quell’anno tanti di loro abbiamo mangiato polvere a causa dei lavori in corso nel sacro edificio sul Convento. E lui, in quel tempo prete manovale, di nati nel ’74 ne ha battezzato 33, ne ha sposati tanti impartendo il battesimo anche ai loro figli. Rivolgendosi poi ai partecipanti li ha invitati a tendere una mano ai più bisognosi. Appello raccolto dai 45enni che hanno donato alla parrocchia una somma che don Elio devolverà all’ospedale pediatrico di Betlemme. Un aperitivo e poi una visita al cimitero, dove riposano due coetanei strappati troppo presto alla vita da un destino crudele. Quindi il trasferimento in un ristorante del posto. Canti, balli, musiche, giochi, animazione, karaoke hanno scandito il momento del pasto. Nel corso della giornata sono stati eletti anche Miss e Mister 1974, a seguito di rigorose votazioni con tanto di presidente di seggio, segretario, scrutatori e forze dell’ordine (una folta rappresentanza tra i partecipanti). In serata lo spirito di festa ha contagiato familiari ed amici che si sono aggiunti all’allegra compagnia e condiviso questo momento di convivialità e gioia. Foto ricordo al cospetto di una bella torta, scatti rubati, brindisi e poi ancora spazio a rum, cioccolato e sigari e immancabile l’angolo dedicato a castagne e novello. Selfie box e revival di foto scattate negli anni, dai banchi di scuola alle varie rimpatriate, hanno arricchito il momento di festa. Che si è trascinato fino a tarda notte, quando a casa di uno dei festeggiati, i coetanei hanno alzato ancora una volta i calici in alto e consumato uno stuzzicante spuntino. Una giornata che non ha deluso le aspettative per gli habitué di questi raduni, entusiasti coloro che per la prima volta hanno preso parte all’evento promettendo di non mancare ai prossimi incontri. Un plauso agli organizzatori per la perfetta gestione dell’appuntamento. Caratterizzato dalla gioia di vivere intensamente ogni sfumatura di questa bella tappa della vita. Con un sguardo al passato, il ricordo nostalgico degli amici scomparsi, ed uno proiettato al futuro, con la mano tesa a favore dei bimbi meno fortunati.