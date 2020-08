Calici di Stelle al Castello Monforte

Si svolgerà questa sera, martedì 11 agosto 2020, a partire dalle ore 19, presso il Castello Monforte di Campobasso, la manifestazione “Calici di stelle” organizzata nell’ambito del cartellone degli eventi di “Agosto in Città”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Campobasso. Si evidenzia come l’evento di cui all’oggetto, di respiro nazionale, per la prima volta si terrà a Campobasso. Gli assaggiatori guideranno i visitatori nella degustazione di quattro vini del territorio, abbinati ad altrettante eccellenze gastronomiche. Seguirà l’osservazione delle costellazioni.