Calendario scolastico, vacanze anche a febbraio oltre a Natale e Pasqua: ok all’odg di Cefaratti in Consiglio

Si aggiungerebbe una settimana di vacanza invernale, da lunedì 12 a sabato 17 febbraio 2024, ovvero quella di Carnevale. L’atto passa ora all’attenzione della Giunta che deciderà sull’attuazione in raccordo con l’Ufficio Scolastico Regionale

«La mia proposta, rispetto all’anno scolastico 2023/2024, prevede l’apertura delle lezioni l’11 settembre 2023 e la chiusura delle lezioni l’8 giugno 2024, nel rispetto dei 200 giorni di scuola che devono essere garantiti. Oltre alle vacanze di Natale e di Pasqua e ai ponti si aggiunge una settimana di vacanza invernale da lunedì 12 a sabato 17 febbraio, la settimana di Carnevale, per rendere la nostra scuola più innovativa, in linea con quanto da anni si fa a Bolzano, Trento e in Valle d’Aosta, oltre che in tanti paesi del Nord Europa».

Lo ha affermato il consigliere regionale di Orgoglio Molise, Gianluca Cefaratti, spiegando l’ordine del giorno a sua firma approvato all’unanimità dall’Aula (inviato nei giorni scorsi al governatore, Donato Toma, e al consigliere con delega all’Istruzione Roberto Di Baggio, considerata la competenza della giunta rispetto all’approvazione del calendario scolastico regionale) e che ora passa all’attenzione dell’esecutivo che deciderà sull’attuazione in raccordo con l’Ufficio Scolastico Regionale. Si tratta, ad ogni buon conto, di un sistema per uniformare i giorni di chiusura per Carnevale, a seconda delle scuole, permettendo a Comuni e Province di risparmiare sul costo del gas.