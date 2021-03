Calenda in Giunta, le donne Dem: “L’assessora non rappresenta la nostra voce”

“A pochi giorni dall’Assemblea del Partito Democratico, durante la quale la vera protagonista dell’intero dibattito è stata la parola “Verità”, sentire le dichiarazioni della Consigliera Calenda (ora già Assessora) a poche ore dalla firma per la sfiducia a Toma, ci fanno sorridere.

Di un sorriso triste, amaro.

Lo stesso identico sorriso di una donna che si disinnamora di qualcosa in cui ha sempre creduto fermamente: la presenza delle donne in Giunta”.

È quanto affermano la vice Segretaria della Federazione PD Basso Molise, Candida Stellato e le Delegate della Conferenza Donne Dem Molise, Francesca D’Anversa e Nicoletta Bartollino. “Leggere che si propone di essere la “voce di ogni donna” – quindi anche la nostra – e “al fianco di ognuna di esse”- quindi anche al nostro fianco – ci offende profondamente. La nostra voce era e sarà sempre quella della Verità! La stessa voce che stessa Assessora Calenda aveva scelto di abbracciare quando annunciava di firmare la sfiducia a Toma perché definiva l’azione della sua stessa maggioranza ” un indegno spettacolo”. Una voce però, che ha finto di non sentire più nel momento esatto in cui lo stesso Presidente che lei delegittimava, le ha proposto – per avere la certezza di restare in sella – di entrare nell’esecutivo. La voce che ha scelto di smettere di ascoltare racconta di una terra che soffre, di una terra sbeffeggiata dall’inerzia e dalla strafottenza, di figli che piangono i propri cari, di lacrime inconsolabili di donne che piangono i propri figli. Le stesse donne delle quali vuole essere voce, pur sapendo di averle tradite consapevolmente. La nostra voce – e non si senta offesa l’Assessora – ci dice:

che la dignità di un popolo in sofferenza non può essere tradita dalla bramosia di potere,

che una donna dovrebbe sentire di più e più forte il grido di dolore della sua terra, perché possiede una propensione innata alla sensibilità, e consolarlo non alimentarlo per mera vanagloria,

che scendere a compromessi sacrificando il bene comune per un ruolo, delegittima chiunque – uomo e donna che sia – dall’essere degno rappresentante del suo popolo,

che la scelta fatta dalla Calenda non solo tradisce l’azione e le lotte delle donne per la salvaguardia della salute e della vita dei molisani, ma impedisce che Toma possa pagare le sue inefficienze con la sfiducia votata dalla gran parte dei consiglieri regionali,

che i mali e le emergenze di questa Regione possano risolversi solo se questo Governo lascia il posto ad un Governo capace di difendere meglio gli interessi dei molisani. La voce della Calenda è la sua voce. La voce delle Donne rivendica dignità”.