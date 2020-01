Calenda esce allo scoperto: «Fiducia in Toma ma basta con i personalismi»

REDAZIONE

«In questi giorni ho preferito la via del silenzio e della riflessione. Tante, troppe notizie, sono circolate in modo spasmodico e prive di logica politica. Le dietrologie e le beghe di palazzo non mi appartengono e le lascio ad altri. Torno a ribadire che il mio impegno è sempre rivolto al bene dei cittadini», queste le dichiarazioni di Filomena Calenda, che ha voluto esprimere il suo pensiero circa l’attuale situazione politica. «Ho avuto modo di leggere articoli di giornali e ascoltare dichiarazioni a mezzo stampa in cui mi è stato attribuito il ruolo di àncora di salvataggio. In realtà, la mia posizione è sempre stata coerente sin dall’inizio, sostenendo la coalizione con cui sono stata eletta ma, al contempo, adottando posizioni critiche quando i provvedimenti presentanti in aula non sono in sintonia con la mission a cui siamo stati chiamati a rispondere. Oggi ribadisco la mia fiducia a questo esecutivo – ha spiegato Calenda – ma al contempo lancio un appello al presidente Toma e a tutti gli assessori affinché ci sia un maggior coinvolgimento della maggioranza nelle scelte e nell’azione politica. Continuo a ribadire che serve uno scatto d’orgoglio, bisogna fare di più e meglio per risolvere le tante problematiche che attanagliano questa regione. Basta con i personalismi, con azioni di disturbo per ottenere un posto al sole, il nostro unico obiettivo deve essere quello di migliorare le condizioni di vita dei nostri corregionali. Come in ogni coalizione possono esserci idee e posizioni divergenti, ma bisogna fare sintesi e proseguire con più decisione e coraggio rispetto al passato. È questo quello che i molisani vogliono da noi, richieste che, per quanto di mia competenza, non saranno disattese. Nell’ultimo periodo ho ricevuto attacchi strumentali – ha concluso la consigliera – probabilmente perché qualcuno ritiene la mia posizione ingombrante per il raggiungimento di obiettivi personali. Possono stare sereni: io non indietreggio!»