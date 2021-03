Calenda chiede l’azzeramento dei vertici della sanità: “Nessuno si vergogna?”

Tra gli interventi più duri del consiglio regionale di oggi, martedì 2 marzo, c’è stato quello della consigliera Filomena Calenda, che fa parte della maggioranza, ma che non ha lesinato critiche, ed è arrivata a chiedere l’azzeramento dei vertici della sanità molisana.

“Quello che mi ha raccapricciato e mi ha lasciato profondamente amareggiata – ha detto la Calenda durante il suo intervento – è venire a conoscenza che presso il Cardarelli, l’impianto per l’ossigenoterapia non era adeguatamente realizzato, per cui potrebbe essersi verificato, ma sarà la magistratura a fare le adeguate verifiche e chi ha responsabilità ne pagherà le conseguenze, che l’ossigeno non circolasse in maniera sufficiente per tutti i pazienti ricoverati. Cose da far accapponare la pelle. Sembra un incubo senza risveglio. Dalla lettura del verbale redatto dagli ispettori in visita lo scorso gennaio è venuta fuori una fotografia a dir poco inquietante. Oltre alla dotazione scarna di posti letto per l’emergenza Covid, sono emerse anche carenze igieniche nell’ospedale di Isernia, percorsi non ben distinti al Cardarelli, in buona sostanza confusione tra Covid e no Covid. Il personale medico e infermieristico non è apparso a conoscenza dei protocolli e procedure per la minimizzazione del rischio di contagio. Il documento di costituzione del Comitato Infezioni Ospedaliere, il CIO, è del 2018 e non è mai stata revisionata dall’attuale dirigenza Asrem. Ma qualcuno – l’affondo della Calenda – non si vergogna neanche un po’?”

Poi la consigliera ha riaperto la ferita mai rimarginata dei cosiddetti furbetti del vaccino. “I Vaccini? O meglio i furbetti del vaccino che secondo il Gimbe in Molise ammontano a 900 circa. Come è possibile che ci sono stati i privilegiati che hanno saltato la fila, rubando le dosi a chi invece ne aveva pieno diritto. L’Asrem perché ha permesso ciò? Chi sono questi furbi disonesti?

Alla luce di quanto detto e quanto appurato dai media – ha concluso la Calenda – chiedo che vengano azzerati immediatamente tutti i vertici della sanità. Il commissario ad acta Giustini, il sub commissario Ida Grossi, il dg dell’Asrem Oreste Florenzano, il direttore sanitario Virginia Scafarto e anche il direttore regionale della salute Lolita Gallo. Anche il Governo ha proceduto alla rimozione di Arcuri. In alte parti del mondo queste efficientissime personalità per etica, per codice deontologico, per rispetto verso i morti, i familiari dei defunti, i malati, i molisani tutti, dovrebbero abbandonare il loro ruolo e dedicarsi a competenze meno incisive sulla vita altrui. Se ciò non avviene credo ci siano tutti i presupposti per applicare il dispositivo normativo da cui si evince che “l’accertamento da parte della Regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso”.”