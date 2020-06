Calenda ad un passo dal ritorno nella Lega, Toma si blinda in vista della sfiducia

Le strategie per tentare di ricucire gli strappi e ricompattare la maggioranza sono partite. Ma non da ora, a causa della mozione di sfiducia presentata dalle minoranze, ma già da qualche settimana. Le mediazioni per cercare di riportare Filomena Calenda nella Lega, sono antecedenti anche alla manifestazione di Isernia del Carroccio in cui è stato presente il coordinatore regionale Jari Colla. Nell’occasione tra le istituzioni, c’era anche la consigliera Calenda. In queste ore, però, si sta cercando di accelerare l’operazione. E ieri sera, martedì 16, al termine della riunione di Giunta, il presidente Toma ha avuto un fitto colloquio con il neo assessore della Lega Michele Marone. Al quale, secondo quanto riferiscono da via Genova, il presidente avrebbe chiesto di farsi da garante con Salvini. Marone, attraverso la Lega, dovrebbe mediare in Consiglio con quei consiglieri eletti con la Lega o che gravitano in area Lega. Detta in soldoni, di fare in modo che il leader del Carroccio, attraverso il coordinatore Jari Colla, riporti la Calenda nelle file della Lega. Ciò non solo al fine di evitare di cadere sulla “sfiducia”, ma anche per cercare di ritrovare una sorta di stabilità in maggioranza.

“Ad oggi – ha detto la diretta interessata – non ho ricevuto alcuna comunicazione. Ho partecipato alla manifestazione di Isernia e non ho mai nascosto le velleità di tornare in un partito in cui sono stata eletta e del quale condivido i percorsi. Inoltre – aggiunge Filomena Calenda – devo ammettere, per correttezza, di essere stata favorevolmente impressionata dal neo assessore Marone. Il quale, subito dopo la sua nomina, mi ha chiamata e ci siamo incontrati. A lui ho espresso perplessità relative al bando sulla non autosufficienza, tema a me molto caro. E devo riconoscere che l’assessore si è immediatamente attivato, bloccando l’uscita del bando, proprio per le criticità che gli avevo manifestato”.

Insomma nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, potrebbe concretizzarsi il ritorno della Calenda nella Lega. Primo passo per ritrovare unità in maggioranza. Il secondo ci sarà in Autunno con la redistribuzione delle deleghe.

Intanto, però, i malumori nel centrodestra restano. A giorni dovrebbe tenersi la riunione di maggioranza. Che, secondo ben informati, sarebbe stata convocata dal sottosegretario Pallante. Questo avrebbe scatenato le ire del Polo Civico che avrebbe chiesto al governatore di essere lui in prima persona a convocarla. dim