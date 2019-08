Caldo torrido, in Molise è allerta rossa: picco massimo lunedì 12

Attivata fase operativa di ‘preallarme’. Campobasso tra le città più roventi

Il Molise resterà nella morsa del caldo torrido almeno fino a lunedì 12 agosto, giorno in cui secondo il bollettino meteo emesso dalla Protezione civile regionale si registrerà il picco più alto delle temperature. Da oggi, dunque, e per le prossime 72 ore, è stata diramata l’allerta ‘rossa’ e attivata la fase operativa di ‘preallarme’.

«Lo scenario – spiega la Protezione civile – è caratterizzato da condizioni bioclimatiche avverse che possono causare gravi conseguenze alla salute delle persone fragili: bambini, anziani, malati, impiegati in attività lavorative all’aperto”. La scorsa notte la temperatura minima registrata a Campobasso è stata di 22 gradi».