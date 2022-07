Caldo torrido, i molisani non sono “attaccati” al condizionatore

Secondo l’ultimo rapporto Istat sui consumi energetici, solo una famiglia su cinque ha un apparecchio refrigerante. A Campobasso, come riferito da alcuni intervistati, c’è chi “benedice” l’estate considerando il freddo del resto dell’anno e chi si difende dalla calura stando semplicemente al fresco

Il caldo da giorni non dà tregua all’Italia, e spesso non usare il condizionatore sembra impossibile. Ma pagare la bolletta della luce o del gas è diventato da tempo uno dei nuovi incubi delle famiglie italiane. In Molise, infatti, solo 20 famiglie su 100 sono dotate di sistemi per il condizionamento (media Italia 48,8). E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto Istat sui consumi energetici nel 2021.

Dalla statistica nazionale risulta che sono le famiglie che abitano nei comuni più piccoli, fino a 50mila abitanti, non di montagna ad accendere il condizionamento con la maggiore frequenza (il 31% lo usa tutti i giorni o quasi), mentre le famiglie dei piccoli comuni di montagna lo usano con la frequenza minore (24%).

Questo rappresenta solo uno dei diversi modi per difendersi dal caldo e, dalle opinioni raccolte, è emerso che si possono usare altri sistemi meno dispendiosi o, addirittura, accettare con serenità questi giorni bollenti considerando che a Campobasso, per molti mesi all’anno, le temperature sono spesso al di sotto della media con inverni lunghi e freddi.

