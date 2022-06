Caldo torrido, di nuovo emergenza incendi in basso Molise

Di nuovo emergenza incendi in basso Molise dove un rogo è stato segnalato nella serata di ieri, 24 giugno, tra la Statale 87 e la Bifernina nei territori di Guglionesi e Termoli. Per cause ancora in corso di accertamento la vegetazione ha preso fuoco e solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. A rendere sicuramente più complicata la situazione è stato anche il grande caldo che da giorni sta imperversando sul basso Molise e in generale su tutta la regione con temperature oltre i 32 gradi.