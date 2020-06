In tanti, nella giornata odierna, si sono riversati sulla spiaggia di Termoli. Le temperature tornate nella media, dopo il maltempo dei giorni scorsi, hanno spinto molti cittadini a riversarsi sulle spiagge: per prendere il sole, per una chiacchierata (sempre rispettando le distanze) con gli amici, per una piacevole passeggiata sul lungomare o per fare un bagno.