Caldo, sabato bollino rosso a Campobasso e Roma. E’ l’effetto Scipione

E’ in arrivo la prima vera ondata di calore della stagione, un mese in anticipo rispetto alla media. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, domani saranno 5 le città da bollino arancione, cioè con condizioni climatiche a rischio per i soggetti fragili e gli anziani:

Campobasso, Frosinone, Perugia, Rieti e Roma

Andrà peggio sabato, quando Roma e Campobasso saliranno al bollino rosso, con condizioni di rischio per tutta la popolazione. Nella Capitale e nel capoluogo molisano in particolare si arriverà ai 36 gradi percepiti.

Sono gli effetti dell’anticiclone africano di quello che è stato battezzato con il nome di Scipione e che porterà un caldo anomalo su Italia e Francia meridionale, con temperature superiori alla media del periodo anche di otto-dieci gradi.

“Si tratta di un’ondata di caldo anomalo che, dopo pochi giorni di fresco, segue quella delle scorse settimane – spiega il meteorologo del Cnr/Lamma Giulio Betti – Sarà breve, rispetto ad altre precedenti, ma molto intensa. Non siamo certo a livelli del 2003, ma ormai negli ultimi quindici anni queste ondate sono sempre più frequenti”