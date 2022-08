Caldo record a Termoli: toccati oggi i 41° gradi in spiaggia

Giornata di caldo torrido oggi, giovedì 18 agosto, sulla costa molisana con il garbino che ha contribuito ad alimentare diversi incendi. In particolare, sono stati raggiunti i 41°C in spiaggia a Termoli. La rilevazione, riportata da turismometeo.it, è stata eseguita allo stabilimento balneare Lido Panfilo e rappresenta il record di temperatura massima per la stazione dal mese di agosto del 2013. Sempre nella cittadina adriatica, sono stati rilevati inoltre 40,9° al parco comunale e 39,9° nella zona di Difesa Grande.