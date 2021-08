Caldo record a Termoli. Si superano i 38 gradi. Un 25enne si sente male

Si è sentito male mentre si trovava in spiaggia sul lungomare nord ed è stato soccorso dal 118 e dalla Misericordia di Termoli e trasferito in ospedale per accertamenti un 25enne della Germania. Tutto è accaduto nella mattinata di oggi, 1 agosto, a Termoli nella giornata più calda che l’estate 2021 segni. Mentre l’incendio divampava a Guglionesi sospinto dal vento (QUI L’ARTICOLO), un 25enne della Germania ha accusato un malore. Caldo record a Termoli dove, a mezzogiorno, si sono superati i 38 gradi con il forte vento di Garbino che ha reso la percezione del caldo ancora più asfissiante.