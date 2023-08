Caldo infernale al Comune, malcontento e proteste dei dipendenti

C’è un condizionatore rotto da più di un anno che non funziona e i dipendenti protestano, qualcuno minaccia anche di ricorrere alle vie legali se accuserà un malore. Accade al Comune di Isernia, al primo piano, quello del sindaco, dove il climatizzatore nel corridoio degli uffici è guasto dalla scorsa estate senza che nessuno faccia niente per ripararlo. Impiegati sul piede di guerra perché qualcuno avrebbe anche accusato malori di fronte ad una temperatura interna arrivata a superare i quaranta gradi. “Insomma, così non si può lavorare, con questo caldo ci si sente male”, confessa un travet di Palazzo San Francesco che ci ha mandato la foto del condizionatore rotto.