Caldo in Italia, bollino rosso solo a Campobasso fino a venerdì 4 agosto

L’arrivo annunciato del ciclone Circe rischiara il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, che nell’aggiornamento di oggi prevede per venerdì 4 agosto una giornata di allerta zero (bollino verde) in ben 18 città sulle 27 monitorate. L’allerta massima per il caldo (livello 3) resiste solo a Campobasso, bollino rosso da oggi a venerdì.

Oggi il colore dominante è il giallo (allerta 1), bollino condiviso da Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. In verde tutti gli altri capoluoghi, eccetto Campobasso rossa. Domani Ancona, Brescia e Perugia passeranno dal giallo all’arancione (allerta 2), mentre Catania, Firenze, Reggio Calabria, Venezia e Verona dal verde al giallo che resterà dunque il bollino dominante. Venerdì l’onda verde: Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo saranno libere dall’afa. In giallo resteranno Catania, Messina, Palermo, Pescara e Reggio Calabria, raggiunte da Ancona e Perugia. Bollino arancio a Bari, Campobasso sempre in rosso.