Caldo e sole, Termoli gettonata dai turisti

Termoli gettonata dai turisti anche in questo primo fine settimana di ottobre. Dopo il maltempo dei giorni scorsi il sole e le temperature decisamente gradevoli hanno invogliato i tanti amanti del mare ad una passeggiata lungo la spiaggia e tra i vicoli del Borgo antico. Qualche ombrellone ancora aperto in spiaggia per permettere uno scampolo di estate agli ultimi irriducibili. Presi d’assalto anche i bar e i ristoranti per la più classica delle domeniche fuori porta.