In tanti sulla spiaggia a godere di un accenno di primavera fuori stagione

TERMOLI. Lungomare di Termoli preso d’assalto questa mattina, 9 febbraio, non solo dai termolesi ma anche da quanti hanno deciso di approfittare di una domenica di caldo decisamente fuori stagione per godere dei benefici del mare. Bambini a giocare sulla spiaggia e qualche intrepido in acqua con la canoa per un mare decisamente “scolato”.