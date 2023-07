Caldo da record, ecco le temperature più alte registrate in Italia

Nel corso degli ultimi tempi si parla sempre di più del caldo da record e di quanto il cambiamento climatico si sta facendo sentire. Come messo in evidenza anche in un interessante articolo del blog di Betway, è chiaro che è proprio durante la stagione estiva che si fanno più chiare le proporzioni di un fenomeno che, purtroppo, è sempre più impattante sulla vita di tutti noi e fa capire come serve intervenire il prima possibile per poter cambiare le cose e invertire un trend decisamente pericoloso per tutto il pianeta.

Se tante persone non sembrano accorgersi di quello che si sta verificando intorno a noi, in realtà è sufficiente dare un’occhiata all’estate che stiamo vivendo per accorgersi di come il cambiamento è più che mai visibile, non solo dal punto di vista climatico, ma anche sotto il profilo geofisico, oltre che sotto il profilo storico. Nel corso dell’ultimo ventennio, non ci vuole certo un mago per sottolineare come le temperature medie, nel corso dell’estate, siano cresciute in misura sempre più alta.

Si tratta di un aspetto che porta in dote anche una certa dose di preoccupazione e di paura. Per chi lavora studiando il clima e i suoi cambiamenti, però, si tratta certamente di un aspetto da analizzare e approfondire anche con un certo interesse. Un recentissimo articolo pubblicato sul blog dell’online casino di Betway ha voluto individuare le temperature da record toccate nel territorio italiano nel corso dell’ultimo decennio.

Il 22 luglio 2022, caldo da record a Crema

Ci troviamo il Lombardia e l’anno scorso sono stati ritoccati un gran numero di primati dal punto di vista delle temperature più alte registrate. Il 22 luglio del 2022, un po’ più nello specifico, è stata una delle giornate più calde di sempre, arrivando a toccare una temperatura pari a ben 40,5 gradi. Il record, proprio per quanto riguarda l’anno scorso, è stato toccato in due città lombarde, ovvero a Canevino, che si trova in provincia di Pavia, e a Crema. Un’estate letteralmente rovente, giusto per usare un eufemismo.

Caldo asfissiante a Siracusa nel 2021

Stando a quanto è stato rilevato da uno dei ricercatori scientifici e meteorologi più famosi e apprezzati, ovvero Luca Mercalli, ecco che il 2021 ha portato in dote una giornata caratterizzata da un caldo veramente impressionante. Temperature decisamente da record che sono state registrate, scendendo nello specifico, a Siracusa, in Sicilia. Indovinate a quanto è salita la colonnina di mercurio? Sono stati toccati i 48,8 gradi centigradi.

Una temperatura da primato, che ha strapazzato il record fatto registrare solo quattro anni prima, quando ad agosto a Forlì vennero registrati la bellezza di 43 gradi. Un primato a tutti gli effetti per quanto concerne la Pianura Padana. Spostando l’attenzione sulla cittadina siciliana, qualcosa di simile era già successo ad agosto del 1999, quando venne rilevata un’altra temperatura da record, intorno sempre ai 48,5 gradi, anche se si tratta di un dato che non ha avuto alcuna conferma effettiva, dato che arrivava da una stazione non ufficiale. Un caldo simile era stato notato anche in Grecia, proprio nella capitale Atene, nel corso della stagione estiva del 1977.

A Foggia afa senza precedenti a luglio 2021

Il caldo desertico che ha caratterizzato l’estate del 2021 in Italia ha lasciato con sé diverse giornate con delle temperature da record. Il 28 luglio 2021, ad esempio, ha visto un altro record, questa volta a Foggia, dove è stata rilevata una temperatura pari addirittura a 42,8 gradi centigradi. In quelle ore, però, un po’ tutto il sud Italia era finito nella morsa di un caldo tremendo.