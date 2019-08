Caldo afoso e «odori nauseabondi», notte insonne per i venafrani

Numerose le segnalazioni sulla pagina Facebook “Eco’n’Troll – Valle del Volturno”

VENAFRO

Numerosi i venafrani che questa mattina sono stati svegliati da un odore nauseabondo dalla sconosciuta provenienza che sembra stia infestando l’intera città. Ovviamente il gran caldo e l’assenza di vento non fanno che acuire il fastidio, creando più di qualche disagio ai cittadini che sfogano la loro preoccupazione sui social. «Fuori casa mia c’è una puzza da paura. Questa notte, ad un tratto, si era creata addirittura una sorta di nebbia. È uno schifo. Brucia alla gola. Non so da dove provenga. Stiamo messi veramente male», denuncia allarmato un venafrano dal suo profilo Facebook e chiede vengano effettuate opportune verifiche. In particolare, la pagina “Eco’n’Troll – Valle del Volturno” (dove vengono raccolte eventuali segnalazioni su situazioni critiche in relazione all’ambiente venafrano) comunica che molti cittadini – soprattutto quelli residenti in centro città – nel corso della notte sono stati infastiditi dal cattivo odore somigliante ad una «puzza chimica» che diventa più intensa lungo la SS 85 venafrana tra il Cavalcavia e il Triverno (all’altezza del depuratore del nucleo industriale Venafro-Pozzilli).

«Vogliamo dare ancora la colpa all’assenza di vento oppure qualcuno dovrebbe, piuttosto, assumersi la responsabilità della salute dei propri cittadini che hanno diritto di respirare aria pulita?», continuano indignati i venafrani sul web.