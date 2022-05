Caldaie, passa la legge regionale sulla riduzione della sanzione per mancato controllo e mantenzione

Soddisfatta la consigliera Aida Romagnuolo (FdI): “Si mette fine ad una tassa ingiusta ed iniqua che ha colpito le fasce sociali più deboli”

E’ stata approvata dal Consiglio regionale con 15 voti favorevoli e due astenuti la proposta di legge n. 180, di iniziativa della Giunta avente ad oggetto: “Recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 (come modificata e integrata dalla direttiva comunitaria 2018/844/UE), relativa alla prestazione energetica nell’edilizia, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici”.

Nei 28 articoli del provvedimento vengono definiti i valori massimi della temperatura negli ambienti, i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, la facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti del loro utilizzo. Per i medesimi impianti termici vengono anche specificati: i requisiti e i soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione; l’istituzione del “Catasto regionale degli impianti termici” e la costituzione della relativa banca dati; le ispezioni; le diffide ad adempiere alle prescrizioni e i termini di adeguamento; l’accertamento delle violazioni e le relative sanzioni.

“Esprimo immensa soddisfazione – ha commentato la consigliera Aida Romagnuolo – e ho presentato anche un emendamento alla legge di stabilità con il quale ho chiesto lo stanziamento di risorse al fine di prevedere un rimborso pari all’ 80% per chi ha già effettuato il pagamento della sanzione. Si pone così fine ad una tassa ingiusta, iniqua, che ha colpito le fasce sociali più deboli, gli anziani, i disoccupati, gli invalidi, la povera gente. Penso che l’azione politica – ha concluso l’esponente di FdI – come amministratori regionali, debba essere tesa soprattutto a migliorare la qualità di vita dei cittadini, aiutandoli,sostenendoli e non di certo andando a loro discapito per fare cassa”.