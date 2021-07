Calciomercato, tre le nuove firme. Da oggi squadra in ritiro al Romagnoli

Sono tre le ultime ufficializzazioni in casa rossoblù. A rinnovare il rapporto con il Club sono i difensori Alessandro Dalmazzi (classe 1995) per lui accordo biennale, e Luca Sbardella (classe 1993) che ha sottoscritto un accordo annuale. A loro si affianca un nuovo arrivo. Si tratta del terzino, classe 1999, Federico Pace lo scorso anno in forza al Cyntialbalonga, squadra con la quale ha disputato 53 partite dal 2019 a oggi. Per Pace è stato chiuso un accordo biennale.

Ritiro. Dopo aver effettuato in questi giorni le visite mediche ed essersi sottoposti a tamponi molecolari la squadra rossoblù si è ritrovata oggi allo stadio Romagnoli per l’avvio del ritiro pre campionato. I Lupi resteranno nel capoluogo per le prossime due settimane. Insieme alla prima squadra si alleneranno anche diversi componenti della primavera.

I convocati:

Portieri: Matteo Raccichini; Emanuele Zamarion; Troiano Carmine (Primavera, classe 2004)

Difensori: Alessandro Dalmazzi, Luca Sbardella, Damiano Menna, Nicola Vanzan, Federico Pace, Cristian Fabriani, Antonio Martino, Colombo Lorenzo (Primavera, classe 2004) Martignetti Francesco Pio (Primavera, classe 2003). Angelo Mancini.

Centrocampisti: Joshua Tenkorang, Kevin Candellori, Pietro Ladu, Nicola Ciocca (Primavera, classe 2004).

Attaccanti: Pablo Vitali, Mattia Rossetti, Michael Liguori, Davide Di Francesco, Giuseppe De Biase, Giuseppe Miano (Primavera, classe 2004).